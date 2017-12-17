Taraftar rekor kırdı
33 bin civarında bordo-mavili taraftar tribüne koştu, Medical Park’ta tarihi bir gece yaşandı
Başkan Usta, stat etrafında tur attı
Bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, Bursaspor maçı öncesi Asbaşkan Ahmet Çubukçu'yla birlikte Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde dolaştı. Taraftarla da bir süre görüşen Başkan Usta, daha sonra yöneticilerle birlikte stada girdi. Usta gelen galibiyetle büyük sevinç yaşadı.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:42
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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