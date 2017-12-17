Taraftar rekor kırdı

33 bin civarında bordo-mavili taraftar tribüne koştu, Medical Park’ta tarihi bir gece yaşandı

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 33 bin civarında taraftarlar tribünlerde büyük bir coşkuyla yer alırken, 400 kadar Bursaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribündeki yerini aldı. Bu sezon Galatasaray ile oynanan derbide 31 bin seyirci ile en fazla seyirci rekoru kırılırken, Bursaspor karşılaşmasında bu rekorda geçilmiş oldu. Erken saatlerden itibaren Medical Park'ın etrafında toplanmaya başlayan bordo-mavililer, tam bir festival havasında karşılaşmayı beklemeye başladı. Maçın başlama saatinde tribünlerdeki yerini alan onbinlerce taraftar, ısınmaya çıkan futbolcuları tek tek tribüne çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. 90 dakika boyunca takıma tam destek veren bordo-mavililer, galibiyeti de futbolcularla kutladı.



Başkan Usta, stat etrafında tur attı

Bordo-mavililerin Başkanı Muharrem Usta, Bursaspor maçı öncesi Asbaşkan Ahmet Çubukçu'yla birlikte Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde dolaştı. Taraftarla da bir süre görüşen Başkan Usta, daha sonra yöneticilerle birlikte stada girdi. Usta gelen galibiyetle büyük sevinç yaşadı.