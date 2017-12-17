Süper Trabzonspor

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer, ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini elde etti. Fırtına, son 7 maçında 15 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.



Trabzonspor bu sonuçla puanını 28'e yükseltti. Yeşil beyazlılar ise 24 puanda kaldı.



İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Okay, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, N'Doye, Burak

Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Titi, Ekong, Furkan, Barış, Merter Yüce, Yusuf, Batalla, Delarge, Stancu

Saat: 19:30

Hakem: Halis Özkahya



Maçtan dakikalar

15. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Kucka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpıp dönen meşin yuvarlağı Bursasporlu oyuncular uzaklaştırdı.

30. dakikada Kucka'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak'ın zor pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan auta gitti.

49. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Uğur iyi yükseldi ancak kafa vuruşu yandan auta çıktı.

51. dakikada Pereira'nın pasında sağ kanatta topu alan Yusuf'un meşin yuvarlağı önüne düzelttikten sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 1-0.

59. dakikada Mas'ın ceza sahası içi sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut üst direkten oyuna alanına geri döndü.

66. dakikada Kubilay'ın pasında ceza yayının üzerinde topla buluşan Kubilay'ın şutu az farkla yandan dışarıya gitti

69. dakikada sağ çizgide Stancu rakibinden sıyrılıp pasını Yusuf Erdoğan'a çıkardı, onun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

73. dakikada Delarge'nin paşasında Yusuf ceza sahası içerisinde sol çaprazdan şutunu çekti, Onur topu kornere çeldi.

77. dakikada Okay'ın pasında bir anda önünde boş alan bulan Yusuf Yazıcı, topla ilerledikten sonra ceza sahası yanının gerisinden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Olcay'dan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90+3. dakikada Burak rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti, top üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.



UĞUR VE KUCKA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alan Juraj Kucka 53, Uğur Demirok ise 79'uncu dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Uğur ile Kucka, ligin 17'nci haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.



MAÇTAN NOTLAR



ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, savunma hattında sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine Uğur'a, orta sahada Onazi'nin yerine sakatlığının ardından yeniden takıma dönen Okay'a ilk 11'de görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Mustafa Akbaş ile Durica'nın yanı sıra genç oyuncular Batuhan, Abdurrahim ve Uğurcan 21 kişilik kadroda yer almadı.



MAÇ ÖNCESİ PARA DOPİNGİ

Trabzonspor yönetiminin Bursaspor maçı öncesinde Muharrem Usta başkanlığında toplanarak, futbolculara geçmişe dönük alacaklarından bir miktar ödeme yaptığı öğrenildi.