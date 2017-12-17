Rıza Çalımbay farkı

Fırtına'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra bütün istatistikler olumluya döndü. Karadeniz ekibi, bu sezon Yanal döneminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay, şu ana kadar bordo-mavili ekibin başında çıktığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. 54 yaşındaki teknik adam, ilk 8 haftada 9 puan alan Yanal'a fark attı.