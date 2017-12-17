 Rıza Çalımbay farkı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Rıza Çalımbay farkı

    Rıza Çalımbay farkı
    Fırtına'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra bütün istatistikler olumluya döndü. Karadeniz ekibi, bu sezon Yanal döneminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay, şu ana kadar bordo-mavili ekibin başında çıktığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. 54 yaşındaki teknik adam, ilk 8 haftada 9 puan alan Yanal'a fark attı.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rıza Çalımbay farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN