 Hakem isyanı – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Hakem isyanı

    Hakem isyanı

    Trabzonspor maçı kazandı ancak verilmeyen penaltılar galibiyetin önüne geçti Çalımbay “Hakemlerin Burak’ın da düşürüldüğünü kabul etmeleri gerek” dedi

    BORDO-mavililerin Bursaspor'u yendiği mücadelenin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay hakem Halis Özkahya'ya yüklendi. Çalımbay "Burak ile konuştum. Pozisyonları kesin olarak penaltıydı. Burak'tan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum ama daha dikkatli olmaları gerek. Hakikaten üzüldük. Allah korusun son dakika gol yesek berabere bitecek. Onun için Burak'ın pozisyonlarında önceden ön yargılı olmamak gerek. Hakemlerin Burak'ın da düştüğünü kabul etmeleri lazım" dedi.

    'FİKSTÜR AVANTAJI...'
    RIZA Çalımbay, final gibi bir maç oynadıklarını belirtip, "Oyunun hakimiydik. Güzel şeyler yaptık. Arkadaşlarım inanmış şekilde mücadele etti. Artık önümüzdeki Karabükspor maçını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Çalımbay, Onazi'yi neden oynatmadığı yönündeki soruya "Kasımpaşa maçının en iyilerinden biriydi. Bursa'ya karşı forma giymemesi teknik bir konuydu" cevabını verdi. Çalımbay, ikinci yarı zirvedeki takımların kendi evlerine geleceğini belirterek fikstür avantajları bulunduğuna da dikkat çekti. Şampiyonlukla alakalı umutlarının güçlenerek sürdüğünü kaydetti.

    SKANDAL KARARLAR
    YILLARDIR hakemler kararlarından çok çeken Trabzonspor'un dün 3 penaltısı verilmedi. 29. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun, Burak'ı indirdi hakem Halis Özkahya 'devam' dedi. 61. dakikada hızlı bir şekilde topla ceza sahasına giren Burak, Ekong tarafından yere indirildi. Hakem 'devam' dedi. 64'te bu sefer Pereira yerden ceza sahasına topu çıkardı ancak top Bursasporlu oyuncunun koluna çarparak taca çıktı. Özkahya bu pozisyonda korner kararı verip skandal kararına bir yenisini ekledi. Taraftarlar maç sonrası, "Bunlar penaltı değilse hangisi penaltı. Yeter artık düşün yakamızdan. Kararlar skandal" diye tepki gösterdiler.


    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:04
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