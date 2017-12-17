Hakem isyanı
Trabzonspor maçı kazandı ancak verilmeyen penaltılar galibiyetin önüne geçti Çalımbay “Hakemlerin Burak’ın da düşürüldüğünü kabul etmeleri gerek” dedi
'FİKSTÜR AVANTAJI...'
RIZA Çalımbay, final gibi bir maç oynadıklarını belirtip, "Oyunun hakimiydik. Güzel şeyler yaptık. Arkadaşlarım inanmış şekilde mücadele etti. Artık önümüzdeki Karabükspor maçını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Çalımbay, Onazi'yi neden oynatmadığı yönündeki soruya "Kasımpaşa maçının en iyilerinden biriydi. Bursa'ya karşı forma giymemesi teknik bir konuydu" cevabını verdi. Çalımbay, ikinci yarı zirvedeki takımların kendi evlerine geleceğini belirterek fikstür avantajları bulunduğuna da dikkat çekti. Şampiyonlukla alakalı umutlarının güçlenerek sürdüğünü kaydetti.
SKANDAL KARARLAR
YILLARDIR hakemler kararlarından çok çeken Trabzonspor'un dün 3 penaltısı verilmedi. 29. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun, Burak'ı indirdi hakem Halis Özkahya 'devam' dedi. 61. dakikada hızlı bir şekilde topla ceza sahasına giren Burak, Ekong tarafından yere indirildi. Hakem 'devam' dedi. 64'te bu sefer Pereira yerden ceza sahasına topu çıkardı ancak top Bursasporlu oyuncunun koluna çarparak taca çıktı. Özkahya bu pozisyonda korner kararı verip skandal kararına bir yenisini ekledi. Taraftarlar maç sonrası, "Bunlar penaltı değilse hangisi penaltı. Yeter artık düşün yakamızdan. Kararlar skandal" diye tepki gösterdiler.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:04
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Hakem isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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