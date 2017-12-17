Hakem isyanı

-mavililerin Bursaspor'u yendiği mücadelenin ardından teknik direktörhakem Halis Özkahya'ya yüklendi. Çalımbay "ile konuştum. Pozisyonları kesin olarak penaltıydı. Burak'tan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum ama daha dikkatli olmaları gerek. Hakikaten üzüldük.korusun son dakika gol yesek berabere bitecek. Onun için Burak'ın pozisyonlarında önceden ön yargılı olmamak gerek. Hakemlerinın da düştüğünü kabul etmeleri lazım" dedi.Çalımbay, final gibi bir maç oynadıklarını belirtip, "Oyunun hakimiydik. Güzel şeyler yaptık. Arkadaşlarım inanmış şekilde mücadele etti. Artık önümüzdekimaçını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Çalımbay,'yi neden oynatmadığı yönündeki soruya "maçının en iyilerinden biriydi. Bursa'ya karşı forma giymemesi teknik bir konuydu" cevabını verdi., ikinci yarı zirvedeki takımların kendi evlerine geleceğini belirterek fikstür avantajları bulunduğuna da dikkat çekti.alakalı umutlarının güçlenerek sürdüğünü kaydetti.YILLARDIR hakemler kararlarından çok çeken Trabzonspor'un dün 3 penaltısı verilmedi. 29. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun, Burak'ı indirdi hakem Halis Özkahya 'devam' dedi. 61. dakikada hızlı bir şekilde topla ceza sahasına giren Burak, Ekong tarafından yere indirildi. Hakem 'devam' dedi. 64'te bu sefer Pereira yerden ceza sahasına topu çıkardı ancak top Bursasporlu oyuncunun koluna çarparak taca çıktı. Özkahya bu pozisyonda korner kararı verip skandal kararına bir yenisini ekledi. Taraftarlar maç sonrası, "Bunlar penaltı değilse hangisi penaltı. Yeter artık düşün yakamızdan. Kararlar skandal" diye tepki gösterdiler.