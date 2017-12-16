 Sadece 2 yenilgi – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Sadece 2 yenilgi

    Sadece 2 yenilgi
    Karadeniz ekibi, Bursaspor'a iç sahada 41 maçta sadece 2 kez kaybetti. Bordomavililer, 2012-2013 sezonunda 1-0, geçen sezon da son hafta maçında 2-1'lik skorla Bursaspor'a yenilmişti. Trabzonspor, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti Fırtına 6-0 ile aldı.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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