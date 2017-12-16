Sadece 2 yenilgi

Karadeniz ekibi, Bursaspor'a iç sahada 41 maçta sadece 2 kez kaybetti. Bordomavililer, 2012-2013 sezonunda 1-0, geçen sezon da son hafta maçında 2-1'lik skorla Bursaspor'a yenilmişti. Trabzonspor, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti Fırtına 6-0 ile aldı.