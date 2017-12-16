Burak Yılmaz'ın penaltı isyanıı
Trabzonspor - Bursaspor maçında Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonda hakem Halis Özkahya devam kararı verdi.
Trabzonspor tribünleri ve Burak Yılmaz, Halis Özkahya'nın devam kararına büyük tepki gösterdi.
BURAK YILMAZ'IN PENALTI İSYANI
Trabzonspor - Bursaspor maçında Burak Yılmaz, rakip ceza alanına sol çaprazdan girdi ve rakibiyle ikili mücadele ettiği sırada yerde kaldı. Burak Yılmaz'ın penaltı beklentisine hakem Halis Özkahya devam diyerek yanıt verdi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
İLK YARIDA DA PENALTI BEKLEMİŞTİ
Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Bursaspor maçının ilk yarısında da penaltı beklemişti. Burak, kaleci Harun ile karşılaştığı pozisyonda Harun'un kendisine ceza alanında faul yaptığını belirterek penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya bu pozisyonda devam kararı verdi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:19
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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