 Burak Yılmaz'ın penaltı isyanıı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Burak Yılmaz'ın penaltı isyanıı

    Burak Yılmaz'ın penaltı isyanıı

    Trabzonspor - Bursaspor maçında Burak Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyonda hakem Halis Özkahya devam kararı verdi.

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmada 1-0 önde olduğu sırada Burak Yılmaz bir pozisyonda rakip ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Halis Özkahya, penaltı noktasını göstermedi ve pozisyonu devam ettirdi.

    Trabzonspor tribünleri ve Burak Yılmaz, Halis Özkahya'nın devam kararına büyük tepki gösterdi.

    BURAK YILMAZ'IN PENALTI İSYANI
    Trabzonspor - Bursaspor maçında Burak Yılmaz, rakip ceza alanına sol çaprazdan girdi ve rakibiyle ikili mücadele ettiği sırada yerde kaldı. Burak Yılmaz'ın penaltı beklentisine hakem Halis Özkahya devam diyerek yanıt verdi.


    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    İLK YARIDA DA PENALTI BEKLEMİŞTİ
    Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Bursaspor maçının ilk yarısında da penaltı beklemişti. Burak, kaleci Harun ile karşılaştığı pozisyonda Harun'un kendisine ceza alanında faul yaptığını belirterek penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya bu pozisyonda devam kararı verdi.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:19
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