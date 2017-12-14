 Uğur maça yetişecek – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Uğur maça yetişecek

    Uğur maça yetişecek
    TRABZONSPOR'da şu anda tek problem savunma oyuncularının sakat olması. Mustafa Akbaş'ın da sakatlar listesine eklenmesiyle Rıza Çalımbay kupadaki BB Erzurum maçına Hubocan, Hüseyin Türkmen ikilisiyle çıkmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor ile oynanacak lig karşılaşması için Uğur'un yetiştirilmesini istedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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