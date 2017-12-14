Uğur maça yetişecek

TRABZONSPOR'da şu anda tek problem savunma oyuncularının sakat olması. Mustafa Akbaş'ın da sakatlar listesine eklenmesiyle Rıza Çalımbay kupadaki BB Erzurum maçına Hubocan, Hüseyin Türkmen ikilisiyle çıkmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor ile oynanacak lig karşılaşması için Uğur'un yetiştirilmesini istedi.