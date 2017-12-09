Tek yol 3 puan
Süper Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçen Trabzonspor, bugün deplasmanda Kasımpaşa’yı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor
GALiBiYET SÖZÜ VERDiLER
BAŞARILI hoca, "Şimdi önümüze bakıyoruz. İlk yarıda 3 kritik maç bizi bekliyor. Eğer yukarıda olmak ve yukarıdan kopmak istemiyorsak bu periyottan istediğimiz sonuçlarla ayrılmalıyız. Bu maçların ilk finalini de Kasımpaşa karşısında yapacağız. Eksiklerimiz olabilir ancak Trabzonspor formasını giyen her oyuncu kaliteli ve değerledir. Bu final maçını kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmalıyız. Bunun için savaşın ve kazanın" diyerek oyuncularına dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Bordo-mavili futbolcuların da Çalımbay'a galibiyet sözü verdiği vurgulandı. Onur'un da takımı toplayarak 3 puan istediği belirtildi.
Yunus Emre SEL
Beş futbolcu kart sınırında
KASIMPAŞA maçı öncesi Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rıza Çalımbay, bu isimleri dikkatli olmaları için uyardı. Süper Lig'in ilk yarısında kalan iki haftada herkese ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çalımbay, kart sınırında olan Yusuf, Olcay, Kucka, Burak ve Bero'ya gereksiz diyalog ve sertliklerden kaçınmaları noktasında ikazlar yaptı.
8'de 2 yapabildi
FIRTINA, Kasımpaşa ile İstanbul'da yaptığı 8 maçtan 2'sinde galip gelebildi. Bordo-mavililer, 2010- 11 sezonunda 7-0, geçen yıl da 1-0 kazandı. Karadeniz ekibi, 3 maçtan mağlubiyetle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, dış sahada Kasımpaşa'ya 13 gol attı; kalesinde 10 gol gördü.
Trabzonspor 7'ye 4 önde
Süper
mini yorum Olcay Çakır Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 16 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2007- 2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 22 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi. Fırtına üstünlüğünü devam ettirmek istiyor.
ABDÜLKADİR İLK 11'DE
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, ligde en son oynanan ve 3-0 kazanılan Antalyaspor maçı 11'inden farklı Kasımpaşa karşısında sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Okay forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adamın bu oyuncuların yerine Mas ile Kucka ya da Bero'ya görev vermesi bekleniyor. Çalımbay ayrıca Castillo'nun yerine de Abdülkadir'e şans tanıyacak.
Hoşgeldiniz
FIRTINA, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşma için dün İstanbul'a gitti. Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar, Çalımbay ve futbolcularla fotoğraf çektirdi, imza aldı.
Fark azalıyor
Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra yükselişe geçen Trabzonspor'da bahar havası var. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Karadeniz ekibi, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Tarihten Bilgiler
TRABZON, dünyada kendi evinde en uzun süre yenilmeyen tek takım: 99 maç üst üste. Bu süreç 1975-76 sezonunda Altay maçı ile başlıyor, 1981-1982'de Zonguldakspor karşılaşması ile bitiyor.
Saatler eşit mi?
Final havasında geçmiş 3 kritik maç ve alınan seri galibiyetler sonrası puan sıralamasında umutlu bir yere gelindi artık. Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın "Önümüzdeki bu 3 karşılaşmayı da kazanmamız lazım" sözüyle her maçına final olarak baktığını göstermiş oldu. Kazanarak kendi kendini motive eden bir takım var artık. Haliyle eksiklerin bir önemi kalmayabiliyor bu tip takım havasına girişlerde... Herkes, sistemin bir parçası olabiliyor, isimlerin önemi kalmayabiliyor. Bugün Kasımpaşa karşısında gündüz ve yine bir 14:00 maçı oynayacaklar... Yarışan bir takımın, yarışacağı muhtemel rakipleriyle bu saatleri sezon içinde eşitleniyor mu mesela?
Mini yorum Olcay Çakır
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:54
-
"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
-
Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
-
F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
Tek yol 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.