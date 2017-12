Tek yol 3 puan

TRABZONSPOR'da Kasımpaşa karşılaşması öncesi nefesler tutulmuş durumda. Ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, toplamda ise peş peşe 5 lig karşılaşmasında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Zirve yarışına ortak olmak isteyen Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, zor olacağını ama kazanacaklarını dile getirdi. 54 yaşındaki başarılı hoca, kalan üç maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Çalımbay, bugüne kadar kazanmalarına rağmen bütün maçlarda zorlandıklarını ifade ederek, "Çünkü takımı tanıma sürecinde bu karşılaşmaları oynadık ve ilk mücadelemizde de kendi kalemize attığımız golle Malatyaspor'a mağlup olduk. Yapacağımız bir şey yoktu" ifadesini kullandı.BAŞARILI hoca, "Şimdi önümüze bakıyoruz. İlk yarıda 3 kritik maç bizi bekliyor. Eğer yukarıda olmak ve yukarıdan kopmak istemiyorsak bu periyottan istediğimiz sonuçlarla ayrılmalıyız. Bu maçların ilk finalini de Kasımpaşa karşısında yapacağız. Eksiklerimiz olabilir ancak Trabzonspor formasını giyen her oyuncu kaliteli ve değerledir. Bu final maçını kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmalıyız. Bunun için savaşın ve kazanın" diyerek oyuncularına dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Bordo-mavili futbolcuların da Çalımbay'a galibiyet sözü verdiği vurgulandı. Onur'un da takımı toplayarak 3 puan istediği belirtildi.KASIMPAŞA maçı öncesi Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rıza Çalımbay, bu isimleri dikkatli olmaları için uyardı. Süper Lig'in ilk yarısında kalan iki haftada herkese ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çalımbay, kart sınırında olan Yusuf, Olcay, Kucka, Burak ve Bero'ya gereksiz diyalog ve sertliklerden kaçınmaları noktasında ikazlar yaptı.FIRTINA, Kasımpaşa ile İstanbul'da yaptığı 8 maçtan 2'sinde galip gelebildi. Bordo-mavililer, 2010- 11 sezonunda 7-0, geçen yıl da 1-0 kazandı. Karadeniz ekibi, 3 maçtan mağlubiyetle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, dış sahada Kasımpaşa'ya 13 gol attı; kalesinde 10 gol gördü.SüperLig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 16 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2007- 2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 22 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi. Fırtına üstünlüğünü devam ettirmek istiyor.direktör Rıza Çalımbay, ligde en son oynanan ve 3-0 kazanılan Antalyaspor maçı 11'inden farklı Kasımpaşa karşısında sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişikliğe gidecek. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Okay forma giyemeyecek. Deneyimli teknik adamın bu oyuncuların yerine Mas ile Kucka ya da Bero'ya görev vermesi bekleniyor. Çalımbay ayrıca Castillo'nun yerine de Abdülkadir'e şans tanıyacak.bugün deplasmandaile yapacağı karşılaşma için dün İstanbul'a gitti. Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla'na inen bordo-mavili kafileyi, bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı. Taraftarlar, Çalımbay ve futbolcularla fotoğraf çektirdi, imza aldı.Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra yükselişe geçen Trabzonspor'da bahar havası var. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Karadeniz ekibi, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.TRABZON, dünyada kendi evinde en uzun süre yenilmeyen tek takım: 99 maç üst üste. Bu süreç 1975-76 sezonunda Altay maçı ile başlıyor, 1981-1982'de Zonguldakspor karşılaşması ile bitiyor.Final havasında geçmiş 3 kritik maç ve alınan seri galibiyetler sonrası puan sıralamasında umutlu bir yere gelindi artık. Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın "Önümüzdeki bu 3 karşılaşmayı da kazanmamız lazım" sözüyle her maçına final olarak baktığını göstermiş oldu. Kazanarak kendi kendini motive eden bir takım var artık. Haliyle eksiklerin bir önemi kalmayabiliyor bu tip takım havasına girişlerde... Herkes, sistemin bir parçası olabiliyor, isimlerin önemi kalmayabiliyor. Bugün Kasımpaşa karşısında gündüz ve yine bir 14:00 maçı oynayacaklar... Yarışan bir takımın, yarışacağı muhtemel rakipleriyle bu saatleri sezon içinde eşitleniyor mu mesela?