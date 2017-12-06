 Çalımbay ile yeniden doğdu – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Çalımbay ile yeniden doğdu

    Çalımbay ile yeniden doğdu

    54 yaşındaki hoca ile 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 kez kaybeden Fırtına bu periyotta fileleri 21 kez sarsarken; sadece 6 gol yedi ve tırmanışa geçti

    Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay döneminde adeta yeniden doğdu. Tecrübeli teknik adam döneminde oynanan 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 kez de kaybederek çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, en son ligde 5 maç önce Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olarak puan kaybı yaşadı. Trabzonspor söz konusu 8 maçta 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Çalımbay ile gol yeme sorununu da önemli oranda gideren Fırtına, kupa ve ligi içeren son üç resmi maçında ise kalesinde sadece 1 gol gördü.

    ZİRVE İLE FARK KAPANIYOR
    Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle zirve yarışına daha da tutundu. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın yenildiği haftada 6 puan değerindeki karşılaşmayı kazanırken, rakipleriyle de arasındaki puan farkını iyice kapattı. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Trabzonspor, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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