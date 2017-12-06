Çalımbay ile yeniden doğdu
54 yaşındaki hoca ile 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 kez kaybeden Fırtına bu periyotta fileleri 21 kez sarsarken; sadece 6 gol yedi ve tırmanışa geçti
ZİRVE İLE FARK KAPANIYOR
Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle zirve yarışına daha da tutundu. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın yenildiği haftada 6 puan değerindeki karşılaşmayı kazanırken, rakipleriyle de arasındaki puan farkını iyice kapattı. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Trabzonspor, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:22
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Çalımbay ile yeniden doğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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