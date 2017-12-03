İngiliz devi Yusuf'u izlemeye geliyor
City’nin scout ekibi, Trabzonspor-Antalyaspor maçında genç yıldızı tribünden izleyecek. Ada ekibi, Yusuf Yazıcı’yı çok istiyor...
KENDİSİNİ HEP YENİLİYOR
İngiliz kulübünün yöneticilerinin Yusuf'un menajeri ile bir görüşme yaptığı ve "Yusuf'u uzun süredir takip ediyoruz. Kendisini sürekli yenileyen bir futbolcu" dediği öğrenildi.
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- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:33
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
İngiliz devi Yusuf'u izlemeye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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