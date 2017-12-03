 İngiliz devi Yusuf'u izlemeye geliyor – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    İngiliz devi Yusuf'u izlemeye geliyor

    İngiliz devi Yusuf'u izlemeye geliyor

    City’nin scout ekibi, Trabzonspor-Antalyaspor maçında genç yıldızı tribünden izleyecek. Ada ekibi, Yusuf Yazıcı’yı çok istiyor...

    Trabzon'un yıldızı Yusuf Yazıcı Avrupa devleri tarafından paylaşılamıyor. Fransız ekibi Monaco ve son olarak Tottenham'ın transfer etmek istediği Yusuf Yazıcı'ya İngilizler'in köklü kulübü Manchester City de talip oldu. City'nin scoutlarının yarın oynanacak Trabzon-Antalya maçında tribünde olması bekleniyor.

    KENDİSİNİ HEP YENİLİYOR
    İngiliz kulübünün yöneticilerinin Yusuf'un menajeri ile bir görüşme yaptığı ve "Yusuf'u uzun süredir takip ediyoruz. Kendisini sürekli yenileyen bir futbolcu" dediği öğrenildi.

    Takvim
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:33
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