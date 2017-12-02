 Yerelde coşku – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yerelde coşku

    Yerelde coşku
    YEREL gazeteler, BB Erzurumspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'u övdü. Karadeniz "Trabzonspor kupada tur kapısını ardına kadar araladı", Günebakış "Trabzon işi bitirdi", Kuzey Ekspres "İlk maçta fişi çekti", Taka "Kupanın şifresi onda" başlıklarını attı
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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