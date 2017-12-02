 Trabzon’da korkutan kaza – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzon’da korkutan kaza

    Trabzon’da korkutan kaza
    Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı. 8'i kız öğrenci, 9 kişinin yaralandığı kazada Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı, yaralılara ilk müdahalede bulunanlar arasında yer aldı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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