Kupayı istiyoruz

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. 54 yaşındaki çalıştırıcının sözlerinin satır başları:Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Kupayı almak istiyoruz. Burada bazı engeller var. Bu engelleri aşmak için çok çalışmamız gerek.Abdülkadir Ömür'ün önünde uzun yıllar var. En büyük sıkıntımız burada kadroda şişkinlik olması. Tek sıkıntım bu olay çok büyütülüyor.Oynamadığı için rahatsız olan Bongonda'yla konuştuk. Aynı şeyleri ona da söyledim.Antalya maçı final niteliğinde. Kazanmamız gerek.