Kupayı istiyoruz
Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Kupayı almak istiyoruz. Burada bazı engeller var. Bu engelleri aşmak için çok çalışmamız gerek.
Abdülkadir Ömür'ün önünde uzun yıllar var. En büyük sıkıntımız burada kadroda şişkinlik olması. Tek sıkıntım bu olay çok büyütülüyor.
Oynamadığı için rahatsız olan Bongonda'yla konuştuk. Aynı şeyleri ona da söyledim.
Antalya maçı final niteliğinde. Kazanmamız gerek.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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