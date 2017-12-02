İdmanda Haka dansı

FIRTINA, Erzurumspor maçının ardından ara vermeden pazartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Uğur, Batuhan ve Castillo katılmazken, Erzurum sınavında forma giyen oyuncular kısa süreli yenilenme antrenmanı yaptı. Diğerleri ise pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Bu sırada kısa süreli çalışan futbolcular, onları kızdırmak için Yeni Zelanda'ya özgü, rakipleri korkutmak için yapılan "Haka" dansını sergiledi. Neşeli geçen idman 90 dakika sürdü.