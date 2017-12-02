Hedefim oynamak

BU sezon 6. kez 11'de görev yapan Slovak oyuncu Bero, kupa maçında Rodallega'nın attığı 3 golün de asistini yaptı. 22 yaşındaki Bero, "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Süper Lig'de de forma giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.