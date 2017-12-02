 Hedefim oynamak – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hedefim oynamak

    Hedefim oynamak
    BU sezon 6. kez 11'de görev yapan Slovak oyuncu Bero, kupa maçında Rodallega'nın attığı 3 golün de asistini yaptı. 22 yaşındaki Bero, "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Süper Lig'de de forma giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedefim oynamak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN