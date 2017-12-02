Galibiyete alıştı
Ersun Yanal ile 8 haftada sadece iki kez kazanabilen Trabzonspor, Çalımbay ile çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti
İLK MAÇI KAYBETTİ
Çalımbay ile ilk karşılaşmada Evkur Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, lig ve kupada sonraki 6 maçın 5'ini kazandı, 1'inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Yunus Emre SEL
Tablo tersine döndü
Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay ile ligde 5 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 8 gol atarken, rakiplerine 6 kez (3'ü kendi kalesine) gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalmı bay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan bordo-mavililer, rakiplerine gol izni vermedi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
emre fenerbahçe düşkünler yurdu gibi..rvp,ekici,soldado.aziz yıldırım önce kendini sorgulasın onca parayı ne yaptım diye
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
REAL Gelenler niye faydali olamiyor yaa. Dogru dürüst katkisi olmadi. Lig sonlarina dogru oynar ama ati alan üsküdari gecmis olur haniiii......
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 9
Yorum
REAL 2. KRASIC vakiasi olur. Gereksiz, ASLA GELMESIN!!!
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