 Galibiyete alıştı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galibiyete alıştı

    Galibiyete alıştı

    Ersun Yanal ile 8 haftada sadece iki kez kazanabilen Trabzonspor, Çalımbay ile çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti

    2017-18 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan bordomavililer, son haftalarda elde ettiği sonuçlarla yükselişe geçti. Süper Lig'de son 4 haftada oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ve üst sıralara doğru yükselişe doğru geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı. Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftalık bölümde yalnızca 2 galibiyet alıp toplamda 9 puan toplayabilen Fırtına, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Çalımbay ile çıkışa geçti.

    İLK MAÇI KAYBETTİ
    Çalımbay ile ilk karşılaşmada Evkur Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, lig ve kupada sonraki 6 maçın 5'ini kazandı, 1'inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Yunus Emre SEL

    Tablo tersine döndü
    Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 8 haftalık bölümünde attığı 17 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Çalımbay ile ligde 5 maça çıkan Trabzonspor, bu periyotta 8 gol atarken, rakiplerine 6 kez (3'ü kendi kalesine) gol şansı tanıdı. Ayrıca Çalmı bay yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 2 maçta toplam 10 gol atan bordo-mavililer, rakiplerine gol izni vermedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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