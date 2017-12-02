 Alkışlar Dursun’a – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Alkışlar Dursun’a

    Alkışlar Dursun’a
    BORDO-mavililerin dünkü idmanı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun, özel antrenman yaptı. Ağırlıklı olarak top sürme ve orta çalışması üzerinde duran Abdurrahim'in bu davranışı teknik heyetten alkış aldı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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