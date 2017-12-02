1043 gün sonra Hat-Trick

Bordo-mavililerin Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor karşılaşmasında filelere 3 gol göndererek hattrick yaptı. Trabzonspor'da en son 25 Aralık 2014'te (1043 gün önce) yine Türkiye Kupası maçında 9-0 kazanılan Manisaspor karşılaşmasında Soner Aydoğdu hattrick yapmayı bilmişti. O tarihten bu yana Rodallega, Fırtına'da bir maçta 3 gol atmayı başaran ilk oyuncu. Rodallega, kariyerinde son olarak 586 gün önce Akhisarspor formasıyla hat-trick'e imza atmıştı. 23 Nisan 2016 tarihinde Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 sonuçlanan karşılaşmada 3 gol kaydeden 32 yaşındaki forvet, 586 gün sonra bu kez Trabzonspor forması altında bir maçta rakip filelere 3 gol göndermeyi başardı. Söz konusu sezonda lig ve kupada 37 maçta forma giyen ve toplam 21 gol atan Rodallega, bu sezon ise görev yaptığı 10 maçta 8 gol kaydetti.