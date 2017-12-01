Yusuf, kazada yaralananlara yardım etti
TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda spor salonuna giden öğrenci grubuna çarptı. Kazada 7 lise öğrencisi ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, o sırada yoldan geçen Trabzonsporlu milli futbolcu Yusuf Yazıcı da yaralılara yapılan ilk müdahaleye yardımcı oldu.
Kaza, Üniversite mahallesi, Ahmet Suat Özyazıcı caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak, o sırada çevredeki çok amaçlı spor salonuna gitmek üzere yolda yürüyen Trabzon Spor Lisesi Futsal Takımı öğrenci grubuna çarptı. Kazada o sırada yoldan geçmekte olan Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı ve çevredeki sürücüler yaralılara ilk müdahalede bulundu, ambulans istedi. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücü ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:26
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR YETERKİ FENER SALDIRSIN HÜCUM ETSİN DEFANS OYUNCUSU BİLE GOLATAR FENER ZATEN KÖTÜYDÜ DEYİP HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI EDENLERE DERS OLUR
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Ekici'den kötü haber
Toplam 23
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FENER FIIIIIIISSSSSS
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 8
Yorum
Doctor Bence boş transfer olur yerine daha iyisi alınabilir
Yusuf, kazada yaralananlara yardım etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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