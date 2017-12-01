 Trabzonspor'da 3 eksik – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Trabzonspor'da 3 eksik

    Trabzonspor'da 3 eksik

    Trabzonspor'un Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına Antrenmana Sosa, Uğur Demirok ve Batuhan Artarslan katılmadı.

    Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Jose Sosa ve Uğur Demirok ile hafif ağrıları bulunan Batuhan Artarslan katılmadı.

    Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, maçında forma giyen oyuncular, yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleri sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı.

    Trabzonsporlu futbolculardan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Volkan Şen, antrenman sonunda serbest atış çalışması yaptı.

    Bordo-mavili takım, yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.



    Kaynak: AA
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:30
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