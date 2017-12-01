Trabzonspor'da 3 eksik
Trabzonspor'un Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına Antrenmana Sosa, Uğur Demirok ve Batuhan Artarslan katılmadı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Jose Sosa ve Uğur Demirok ile hafif ağrıları bulunan Batuhan Artarslan katılmadı.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, maçında forma giyen oyuncular, yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketleri sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonsporlu futbolculardan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Volkan Şen, antrenman sonunda serbest atış çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:30
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Bongonda yedekliğe isyan etti
Toplam 4
Yorum
bongonda oyuna sadece girdi,sonra maçı bitirdi, küstüm dedi :) demekki eksiği var, gelen giden oynatmıyor
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Fofana hamlesi
Toplam 1
Yorum
selim Gidip canli 2-3 macini izlemeye ne gerek var adamlar malini satmak icin iyi yaptigi hareketlerin kesintilerini hazirliyor oyurdugunuz yerd
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 2
Yorum
başkan ben
Trabzonspor'da 3 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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