 Bin 43 gün sonra gelen hat-trick – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Bin 43 gün sonra gelen hat-trick

    Bin 43 gün sonra gelen hat-trick

    formasıyla Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 3 gol kaydeden Hugo Rodallega, kendisi adına 586, Trabzonspor adına ise Bin 43 gün sonra hat-trick yaptı.

    Bordo-mavililerin Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında rakip filelere 3 gol göndererek hat-trick yaptı. 'da en son 25 Aralık 2014 tarihinde yine Ziraat Türkiye Kupası maçında 9-0 kazanılan Manisaspor karşılaşmasında Soner Aydoğdu hat-trick yapan isim olmuştu. O tarihten bu yana Rodallega, bordo-mavili takımda bir maçta 3 gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

    RODALLEGA 586 GÜN SONRA
    Erzurum deplasmanında 3 gol kaydeden Rodallega, kariyerinde son olarak 586 gün önce Akhisarspor formasıyla hat-trick yapmıştı. 23 Nisan 2016 tarihinde Süper Lig'de Akhisarspor'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 sonuçlanan karşılaşmada 3 gol kaydeden 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, 586 gün sonra bu kez Trabzonspor forması altında bir maçta rakip filelere 3 gol gönderdi. Söz konusu sezonda lig ve kupada 37 maçta forma giyen ve toplam 21 gol atan Rodallega, bu sezon ise görev yaptığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:59
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