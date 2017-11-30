 Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!

    Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!

    Süper Lig'in 13.haftasında oynanan ve 'un 'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan - gerilimi dün bir kez daha tırmandı.

    Süper Lig'de 13.haftada oynanan ve 2-1 galip geldikleri maçın ardından verdiği demeç ile 'un tepkisini çeken kaptanı , dün kendisi için Kulübü tarafından yapılan sert açıklamaya gece yarısı cevap verdi.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi ve Onur'un sosyal medya hesaplarından yapılan 'kandil mesajı' paylaşımında, tecrübeli file bekçisi Sivasspor'a üstü kapalı göndermelerde bulundu. Kırmızı beyazlı takım daha önce yaptığı açıklamasında sert ifadeler kullanmış ve milli kalecinin adını 'O.Recep Kıvrak' şeklinde kısaltmıştı.

    İŞTE ONUR'UN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...
    "İslam aleminin ve camiamızın kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede şöyle dua edeceğim; Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah'ım, bizi doğrulardan ayırma. Gerçekleri söylemekten mahrum bırakma. Yalanlardan uzak tut! Sen her şeyi gören ve bilensin! Belki yarına bırakırsın ama yanına bırakmazsın, biliriz. Bizleri gözleri olup gerçekleri görmeyenlerden, dilleri olup adaleti konuşmayanlardan, kulakları olup doğruları duymayanlardan eyleme. Amin!"

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:52
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