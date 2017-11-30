Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Süper Lig'in 13.haftasında oynanan ve Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan Onur Recep Kıvrak-Sivasspor gerilimi dün bir kez daha tırmandı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi ve Onur'un sosyal medya hesaplarından yapılan 'kandil mesajı' paylaşımında, tecrübeli file bekçisi Sivasspor'a üstü kapalı göndermelerde bulundu. Kırmızı beyazlı takım daha önce yaptığı Onur Recep Kıvrak açıklamasında sert ifadeler kullanmış ve milli kalecinin adını 'O.Recep Kıvrak' şeklinde kısaltmıştı.
İŞTE ONUR'UN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...
"İslam aleminin ve camiamızın kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede şöyle dua edeceğim; Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah'ım, bizi doğrulardan ayırma. Gerçekleri söylemekten mahrum bırakma. Yalanlardan uzak tut! Sen her şeyi gören ve bilensin! Belki yarına bırakırsın ama yanına bırakmazsın, biliriz. Bizleri gözleri olup gerçekleri görmeyenlerden, dilleri olup adaleti konuşmayanlardan, kulakları olup doğruları duymayanlardan eyleme. Amin!"
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:52
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Zafer planı hazır
Toplam 6
Yorum
fazla hava siz nekadar havalara girdiniz..GS yi nekadar kücük görüysonuz.oysa türkyenin gelmis gecmis en basarli takimi unutmayin!!!!
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Görüşmedik!
Toplam 3
Yorum
gs ulan terim sen değilmisin takımı bırakıp kaçan
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Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Toplam 2
Yorum
06 emre türkiye olmadıgı için sıkıntı var bizim için brezilyayı tutuyorum bende oldum olası
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