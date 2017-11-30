 Hüseyin’e imza attırıldı – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Hüseyin’e imza attırıldı

    Hüseyin’e imza attırıldı
    UĞUR Demirok'un sakatlığı nedeniyle devreyi kapatmasının ardından 19 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen'e profesyonel imza attırıldı. U21 takımında forma giyen genç stoper, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde artık A takım için ter dökecek.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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