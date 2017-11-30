Avrupa için çok önemli

KARADENİz ekibinin Kosta Rikalı eldiveni Esteban, Erzurumspor maçını kazanacaklarını söyledi. Takımdaki havanın çok iyi olduğunu belirten 28 yaşındaki eldiven, "Ligde iyi skorlar elde ettik. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Böylece direkt Avrupa'ya gidebiliriz. Maçı çok ciddiye alıyoruz ve evimize avantajlı bir skorla döneriz" dedi.