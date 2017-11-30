 Avrupa için çok önemli – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Avrupa için çok önemli

    Avrupa için çok önemli
    KARADENİz ekibinin Kosta Rikalı eldiveni Esteban, Erzurumspor maçını kazanacaklarını söyledi. Takımdaki havanın çok iyi olduğunu belirten 28 yaşındaki eldiven, "Ligde iyi skorlar elde ettik. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Böylece direkt Avrupa'ya gidebiliriz. Maçı çok ciddiye alıyoruz ve evimize avantajlı bir skorla döneriz" dedi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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