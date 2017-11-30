 Avni Aker yıkılıyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Avni Aker yıkılıyor

    Avni Aker yıkılıyor
    1951'de hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017'de Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yıkımı, vurulan ilk kepçeyle başladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin hizmete açılması ile faaliyeti sonlanan ve TOKİ'ye devredilen Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bir bölümünün yıkılmadan bırakılacağı belirtildi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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