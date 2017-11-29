 Trabzonspor’un Eto’o’su N’doye – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor’un Eto’o’su N’doye

    Trabzonspor’un Eto’o’su N’doye

    Fırtına, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasına rağmen son dört maçta yenilmedi.

    Bu dönemde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililerin gizli kahramanı ise Dame . Senegalli forvet, pazar günü Sivasspor karşısında da 57 kezle hücum hattının en fazla topla oynayan ismi oldu. 34 isabetli pasla yüzde 81.8 isabet sağladı. 3 ara, 2 kilit pas verdi. Defansa da yardım eden N'Doye, orta sahaya kadar gelip 7 uzun top attı. 3 top çaldı, 3 de uzaklaştırma yaptı. 9 da hava topu kazanmayı başardı ve Çalımbay'a "Bu takımın Eto'o'su benim'' mesajı verdi. 54 yaşındaki hoca, yönetimden Antalyaspor'da Eto'o'yu oynattığı gibi ikinci forvet istemiş, bu sayede Burak'ın gol yüzdesini artırıp, takımın gol sorununu tamamen ortadan kaldıracağı raporunu vermişti.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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