Trabzonspor'da gözler kupaya çevrildi
Süper Lig'de Sivasspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da gözler yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı kupa maçına çevrildi.
14 KEZ FİNAL OYNADI
Trabzonspor, çeşitli isimler altında organize edilen söz konusu organizasyonda 14 kez final oynadı. Oynadığı final maçlarında 8. kez kupayı müzesine getirme sevinci yaşayan bordo-mavililer 8. kez de sahadan moralsiz ayrıldı. Bordo-mavililer kupa finalinde 4 kez Beşiktaş, 3 kez Galatasaray , 2 kez Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 1'er kez de Kocaelispor, Bursaspor ve Adana Demirspor ile karşılaştı.
7 SEZONDUR HASRET
Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen yeni adıyla Ziraat Türkiye Kupası olan organizasyonda Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok müzasine getiren 3. takım olan Trabzonspor, 7 sezonluk hasretine son vermek istiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda Fenerbahçe ile final oynayan ve rakibine 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu sezondan sonra kupada final dahi oynayamadı.
TRABZONSPOR 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından bordo-mavililer, ligde ve kupada 6 resmi müsabaka oynadı. Bu maçlarda ise bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi son 5 maçta ise yenilmedi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligde ise Galatasaray'ı 2-1 yenerken Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Osmanlaspor'u 4-3 ve Sivasspor'u da 2-1 ile geçti.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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