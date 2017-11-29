 Trabzonspor, Erzurum'a gitti – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor, Erzurum'a gitti

    Trabzonspor, Erzurum'a gitti

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için Erzurum'a gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah basına kapalı yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, öğleden sonra özel uçakla Erzurum'a hareket etti. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:57
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