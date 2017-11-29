Trabzonspor, Erzurum'a gitti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için Erzurum'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah basına kapalı yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, öğleden sonra özel uçakla Erzurum'a hareket etti. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu ve Volkan Şen, 21 kişilik kadroda yer almadı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:57
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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
Toplam 1
Yorum
seda satilmasa nolur,barca icin daha iyi olur
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
seda tek sart barca ardayi monacoya verebilirsin,yoksa esasen sende kalmasi cok daha iyi,hatta ömürlük
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G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 2
Yorum
........ bırakın gitsin 1-2 gol atcak diye dünya para verilmez gol attığı maçta bile vasattı artı rakipte alanya eksikleri olan alanya
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