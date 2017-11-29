Rotasyon zamanı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın BB Erzurumspor ile oynanacak kupa maçında Esteban, Kamil, Batuhan, Bongonda ve Rodallega gibi isimlere forma verecek

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın oynanacak maçta, ligde daha az forma şansı verdiği futbolcuları oynatacak. Kupa sınavında rotasyona gidecek olan deneyimli hoca kalede Esteban'a şans verecek. Savunmada ise Sivasspor maçında Uğur'un sakatlanmasının ardından oyuna giren ve performansından memnun kalınan Hubocan'ı, Mustafa ile birlikte oynatmayı planlayan Çalımbay, savunmanın sağında Kamil Ahmet ve solunda ise Mas'ı sahaya sürebilir.



OLCAY DÖNÜYOR!

Orta sahada ise Okay, Kucka ve Batuhan'a şans vermeyi düşünen Çalımbay, G.Saray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Olcay'a BB Erzurumspor maçında görev vermesi bekleniyor. Bongonda ve Rodallega'nın da 54 yaşındaki çalıştırıcının şans tanıyacağı isimler olması bekleniyor.