 Pazdan harekatı! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    harekatı!

    Pazdan harekatı!

    Trabzonspor, devre arasında stoper sıkıntısına kalıcı nokta koymakta kararlı. Gündemin ilk sırasında olan Polonyalı ile her konuda anlaşmaya varıldığı, kulübü Legia Varşova ile de önemli mesafe alındığı öğrenildi.

    Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yönetimin yaptığı toplantının neticesinde stoper takviyesi kesinlik kazandı. Bu bölge için sezon başında alınan Hubocan'ın beklentilerin gerisinde kalması, Durica'nın sakatlık problemi ve inişli-çıkışlı performansı, yeni arayışları kaçınılmaz kılmıştı.

    Bu doğrultuda gündeme gelen ve teknik ekibin de onay verdiği isim Michal oldu. Bir süredir takip edilen, ayrıca farklı noktalardan oldukça iyi referanslar da alınan 30 yaşındaki Pazdan için aracılar vasıtasıyla temas da kurulduğu öğrenildi.

    OCAK'TAN ÖNCE BİTECEK
    Mukavelesi 2019 yılında bitecek olan deneyimli savunmacının Trabzonspor'un ilgisinden çok memnun kaldığı devre arasında şartların masaya yatırılarak konuya nokta konulabileceğinin mesajını verdiği belirtildi. Bu arada Bordo-Mavililer'in Pazdan'ın kulübü Legia Varşova ile de temas kurduğu, resmi teklif hazırlığı yaptığı gelen haberler arasında. Son derece pozitif seyreden transfer çalışmalarında büyük bir aksilik olmazsa Aralık ayının ortasına kadar işin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
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