Pazdan harekatı!
Trabzonspor, devre arasında stoper sıkıntısına kalıcı nokta koymakta kararlı. Gündemin ilk sırasında olan Polonyalı ile her konuda anlaşmaya varıldığı, kulübü Legia Varşova ile de önemli mesafe alındığı öğrenildi.
Bu doğrultuda gündeme gelen ve teknik ekibin de onay verdiği isim Michal Pazdan oldu. Bir süredir takip edilen, ayrıca farklı noktalardan oldukça iyi referanslar da alınan 30 yaşındaki Pazdan için aracılar vasıtasıyla temas da kurulduğu öğrenildi.
OCAK'TAN ÖNCE BİTECEK
Mukavelesi 2019 yılında bitecek olan deneyimli savunmacının Trabzonspor'un ilgisinden çok memnun kaldığı devre arasında şartların masaya yatırılarak konuya nokta konulabileceğinin mesajını verdiği belirtildi. Bu arada Bordo-Mavililer'in Pazdan'ın kulübü Legia Varşova ile de temas kurduğu, resmi teklif hazırlığı yaptığı gelen haberler arasında. Son derece pozitif seyreden transfer çalışmalarında büyük bir aksilik olmazsa Aralık ayının ortasına kadar işin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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