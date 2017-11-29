 Kupayı alacağız – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kupayı alacağız

    Kupayı alacağız

    Cezası sona eren ve yarın Erzurumspor kupa sınavında forma giymesi beklenen Olcay Şahan iddialı konuştu.

    30 yaşındaki orta saha, kupayı müzelerine getireceklerine inandığını belirterek, "Öncelikle üç maçlık cezamın çok olduğunu düşünüyorum. Milli aranın da araya girmesiyle 4 haftadır oynamıyorum ve gerçekten çok özledim. Geri döndüğüm için mutluyum. Erzurumspor ile oynayacağımız kupa maçı bizim için oldukça önemli. Ancak ligde bir hedefimiz kalmadığı ve bu nedenle kupaya odaklandığımız iddiaları doğru değil. Kupayı önemsiyoruz ama ligde de son haftalarda yakaladığımız çıkış sonrası iddialı konumdayız. Önce Erzurum ardından da ligde kazanacağımız maçla iddiamızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Tek hedefimiz ilk yarıdaki kalan tüm maçları kazanmak" ifadesini kullandı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:36
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