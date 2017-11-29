Hava atmıyor

Rıza hoca ısrarla, "Devre arasına kadar sabredin" diyor. Nedeni ise takım içerisindeki yığılmalardan kaynaklı sorunu bu arada çözeceğine inanması. Dün ise daha da ileri giderek, "Devre arasından sonra tüm sorumluluk bende" dedi. Uzun zamandır ilk kez bir hoca ilk kez kendini ön plana atıyor ve öz güvenini yansıtıyor. Üstelik son haftalarda kazanılan puanlara rağmen, "Bakın takımı ne noktaya getirdim" diyerek havasını atmak yerine hâlâ düzeltmesi gereken şeylerin olduğunu vurgulayarak yapıyor bunu. Umarım hem futbolcular hem camia hocanın bu samimiyetini iyi algılar ve başarı gelir.



Mini yorum: Yunus Emre SEL