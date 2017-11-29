Eyvah! Şimdi de Yusuf

Erzurum maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da şanssız bir sakatlık daha yaşandı. Bu sezon 10 futbolcusu sakatlanan Fırtına'nın dünkü idmanında da Yusuf, koşu esnasında belinde ağrı hissetti ve salona geçti.



Oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı ama kesin durumunun kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi.