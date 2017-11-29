Erzurum'da Trabzonspor heyecanı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahalarında yapacakları maçı kazanarak rövanş için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.
Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük takımlarından biriyle oynamalarının kulüp ve futbolcular için önemli olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un gücünü bildiklerini vurgulayan Altıparmak, "Futbol adına sahada gereken her şeyi yapacağız. Sahaya futbol oynamaya çıkacağız. Son iki maçta oynadığımız güzel futbol var ve çok pozisyona giriyoruz. Sistemimizden taviz vermeden oynamaya çalışacağız. Trabzonspor'u sahamızda yenip rövanşa avantajlı çıkmayı hedefliyoruz. Muhteşem bir taraftarımız var. Onlar da bu maç yanımızda olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Altıparmak, iki kulübün kardeş olduğunu ve bunu bozmadan sahada futbol adına her şeyi yapacaklarını dile getirdi.
DEMİR: "GÜZEL BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Erzurumspor formasıyla geçmişte Trabzonspor'a karşı mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Zafer Demir ise sahalarındaki maçtan galip ayrılarak taraftara güzel bir futbol izletmek istediklerini anlattı.
Demir, zorlu karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:
"Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ligde Trabzonspor ile burada 2-2'lik maçımız vardı. O dönemler sahada Erzurumspor formasıyla mücadele ediyordum, şimdi ise saha kenarında aynı mücadeleyi vereceğim. Çok güzel bir duygu. O zaman sahadaydık, şimdi saha dışından maçı takip edeceğim. Bunlar güzel şeyler. Trabzonspor'u eleyip, Süper Lig'deki diğer büyük takımları da Erzurum'da ağırlamak istiyoruz."
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:57
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5 golle kükredi
Toplam 7
Yorum
AHA SINAN PESPESE MAC ÜC OYNASIN !!! AL SANA MESSI... COK MU ZOR ? BIR SANS VERIN YAHU !!!!
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Kupa Kartalı şovla başladı
Toplam 6
Yorum
mert ercan amatör takıma karşı demen bile futbol yönünden ne kadar aciz olduğunu gösterir.manisaspor süper lige çıkmak için mücadele ediyor bilgine.
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Ozi'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
babek vallahi bu oguzhan hec bir yere getmesin yazik olur bu adama gul kimi oynuyur besiktasda gelse gelse qarabaga gelsin fso
Erzurum'da Trabzonspor heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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