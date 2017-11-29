Devreden sonra sorumluluk bende

Rıza Çalımbay, her şeyin yolunda olduğunu söyledi “İlk yarıda kalan 4 maçımızın hepsine final gözü ile bakıyoruz. G.Saray derbisine bile bir şey buldular. Kendimi kandıracak biri değilim. Bu takımı devre arasından sonra görün”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan 4 maçı kazanmak istediklerini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde değerlendirme toplantısı düzenleyen 54 yaşındaki hoca, "Geldikten sonra bütün amacımız iyi bir istikrar yakalamaktı. Hem kadro hem de oyuncular açısından. Saha içinden çok dışında problem var. Biz hem saha dışı ile ilgileniyoruz hem de saha içini iyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bazı şeyleri halletmek için zorlanıyoruz" dedi.



TAKIMI TOPLADIM

Çalımbay, "Buraya geldiğimde oynamayan futbolcular tamamen kopmuştu. Dün (önceki gün) bir toplantı yaptık. Rahatsız olduğum birkaç konu vardı. Direkt hepsine söyledim. Bütün futbolcuların tedbirini alması, kendine çekidüzen vermesi, ona göre çalışması gerekiyor. Kadro genişse rekabet edeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Bunları konuştuk ve düzeltmeye çalıştık" ifadesini kullandı. Kötü takım olduklarını düşünmediğini anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:



EKSİKLERİMİZ VAR

"Benim takımım beklenildiği gibi kötü oynayan takım değil. Kötü oynayan takımla her zaman kazanamazsın. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmuyoruz. Yeni takımı oturtmaya çalışıyoruz. Takımının mücadelesinden gurur duyuyorum. Ufak tefek eksiklikler var, kabul ediyoruz. İskeleti oturtmam gerekiyor. Böyle gitmez, bu da zaman alır. Orta saha kötü oynuyor anlayışına katılmıyorum. G.Saray derbisine bile bir şey buldular. Kendimi kandıracak biri kesinlikle değilim. Devreyi bekliyorum. 4 maçım var, bunu çok iyi şekilde bitirmem gerek. Devre olduktan sonra bütün sorumluluk bende. Yeni gelmiş, bunların hepsi bitiyor. Devre arası arkadaşlarımızla çalışarak hem de başka şeyler yaparak iyi duruma geleceğiz."



SOSA'YA iZiN VERDiK

Çalımbay, Sosa'nın yurtdışında bulunmasıyla ilgili soruya ilişkin olarak şöyle konuştu: "Sosa sezon başı antrenman yapmadığı için sakatlıkları olacak. Burada maçla başladı. Zor tabii ki. Yurtdışına gitmesiyle ilgili haberimiz var. Doktorumuz ilgileniyor, bütün sorumluluk onda. Kendi doktoruna göstermek için gitti ve geldi.



ABDÜLKADiR EN DEĞERLi OYUNCU

Abdülkadir Ömür'ün takımın en değerli oyuncularından olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Galip geliyoruz, 'Abdülkadir niye oynamadı' deniliyor. Ben belki de onu herkesten çok seviyorum. Ben de altyapıdan yetişmiş bir insanım. 17 yaşında Beşiktaş'ta oynadım. Hepsine çok büyük saygı var. Abdülkadir iyi çalışıyor. Görev verince oynuyor. Bir maçta şans vermedik. Diğer maçlarda oynadı, oynayacak da. Abdülkadir için herkesin farklı düşünmesine izin vermeyeceğiz. Geleceği çok çok iyi olan, çok yararlanacağımız en kıymetli arkadaşımız. Bana göre Trabzonspor'un ileride en iyi oyuncularından biri olacak."



AVRUPA'YA GiTMELi

Çalımbay, Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın üst düzey takımlarından teklif geldiği yönünde sorulan bir soru üzerine, "Trabzonspor altyapısından yetişmiş, güzel şeyler yapmış oyuncumun Avrupa'ya gidip üst düzey bir takımda başarılı olmasını çok isterim. Hem Türk futbolu adına, hem de Trabzonspor altyapısında yetiştiği için çok isterim. Tabii bu yönetimin vereceği karar. Biz kendisinden yararlanmak isteriz" diye konuştu.



KUPA ÇOK ÖNEMLi

Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, "Kupa çok önem verdiğimiz bir kulvar. Burada gitmek istiyoruz. BB Erzurumspor ile oynayacağımız maç kolay değil. Az şans verdiğimiz oyuncuların çoğunu oynatacağız. Diğer futbolculardan da faydalanacağız. Bu turu geçmemiz gerekiyor. Hedefimiz sonuna kadar gideceğiz" dedi.



DAHA SAĞLAM TAKIM YOLDA

Devre arasında çalışarak eksikleri gidereceklerini belirten Rıza Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: "Demir Grup Sivasspor maçında galip geldik ama kendi hatalarımızı görmememiz mümkün değil. Devre arasında çalışarak, belki başka bir şey yaparak daha iyi duruma getireceğiz. Kalan 4 maçımız var. Bu periyodu iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bazı eksiklikleri sorunlarımızı düzelttikten sonra daha sağlam, daha değişik, güzel takım mutlaka olacak. O sorunları en kısa sürede düzeltmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Bunun için gerçekten çok çalışıyoruz."