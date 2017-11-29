Avni Aker'e ilk kepçe vuruldu
Trabzon'da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra geçtiğimiz 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yıkımı vurulan ilk kepçe başladı.
STADIN BİR BÖLÜMÜ YIKILMADAN BIRAKILACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na güzel bir yeşil alan yapacaklarının müjdesini vermişti. Soylu, stadyumun bir kısmının tarihi için bırakılacağını belirterek, "Tarih orada kalsın diye bir kısmı bırakılacak. Oraya güzel bir yeşil alan yapacağız. Hem çocuklarımız hem de Trabzonlu hemşehrilerimiz orada güzel bir yaşam alanına sahip olacak. Hizmetleri yerine getirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İSMİNİ HÜSEYİN AVNİ AKER'DEN ALDI
Yapımına 1948 yılında başlanan ve 3 yılda tamamlanarak 1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, Trabzon'un ilk beden eğitimi öğretmeni olan ve o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'nde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna yaptığı katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi. Zaman zaman yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık yıkımına başlanan stadyumun 24 bin 169 koltuk kapasitesi bulunuyordu.
RESMİ AÇILIŞI 1951 YILINDA YAPILDI
1951 yılında resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, 1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967 tarihinde Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçına çıktı. Süper Lig'de Avni Aker'de ilk maçını ve son maçını Fenerbahçe ile oynadı.
Karadeniz ekibinin 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy 8. dakikada kaydetti. 1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Süper Lig'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan'ın 82. dakikada penaltısıyla buldu. Süper Lig tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo-mavililer, son lig karşılaşmasını da yine sarı-lacivertli takım karşısında bu sezon 16. haftada yaptı ve 3-0 mağlup oldu.
AVRUPA'NIN DEVLERİNİ DİZE GETİRDİ
Trabzonspor, Avrupa kupalarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçını 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İzlanda'nın Akranes takımı ile oynamış ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken ilk golü ise 8 dakikada atan isim Hüseyin Tok olmuştu.
Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadyumunda, Avrupa arenasında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Fransa'nın Olympique Marsilya takımı karşısındaki 4-1'lik galibiyet de bu stattaki unutulmaz maçlar içerisinde yerini aldı.
BURSASPOR İLE OYNANAN KUPA MAÇI HALEN HAFIZALARDA
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 1991-1992 sezonunda finalde Bursaspor'u Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 5-1 yenerek kupaya ulaşmıştı. Finalin ilk maçını deplasmanda 3-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş karşılaşmasından 5-1 galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmişti. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda milli karşılaşmaların yanı sıra 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonları da düzenlendi.
7 KEZ ŞAMPİYONLUK KUTLADI
Trabzonspor , Hüseyin Avni Aker Stadı'nda biri 2. Lig'de olmak üzere 7 kez şampiyonluk kutladı. Ahmet Suat Özyazıcı, 2. Lig şampiyonluğuyla beraber 5 kez, Özkan Sümer de 2 kez tarihi statta şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktörler oldu. Bu arada Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman ve Mehmet Ali Yılmaz'da , yıkımı başlanan statta şampiyonluk kutlamaları gören kulüp başkanları olarak tarihe geçti. Adını Hüseyin Avni Aker'den aldı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:11
-
F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 4
Yorum
eksik hesap!!! daha azizciğim sayesinde ğs ve bjkye verdiğimiz şampiyonlar ligi katılım paraları var!!! hey gidi aziz başkan severken öldürdün FB'yi!!!
-
Janssen isyan etti
Toplam 3
Yorum
ANALİST ESAS CİMBOM MAÇINDA BUZ GİBİ GOLÜN VERİLMEDİ HEMDE FAULU ORDA DÖNMEKTE GEÇ KALAN SERDAR AZİZ SANA YAPTI YAZIKLAR OLSUN CÜNEYT DÜDÜK ASMALISI
-
Vida gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
satir baskanin transfer basarilarindan biridir vida. Hücum futbolu oynuyorsan geride pepe ve vida gibi adamlarin olacak.
Avni Aker'e ilk kepçe vuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.