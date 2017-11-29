Alkışlar ÜNİTS’ye

İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na destek için özel bir organizasyona imza attı. İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı ile ünlülerden oluşan takım karşı karşıya geldi, maç berabere sona erdi