 Alkışlar ÜNİTS’ye – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Alkışlar ÜNİTS’ye

    Alkışlar ÜNİTS’ye
    İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na destek için özel bir organizasyona imza attı. İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı ile ünlülerden oluşan takım karşı karşıya geldi, maç berabere sona erdi
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:49
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