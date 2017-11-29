 4. defa istifa etti! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    4. defa istifa etti!

    4. defa istifa etti!
    Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, yönetim kurulu üyeliğinden 4. kez noter aracılığı ile istifa ettiğini açıkladı. Aksoy daha önce 2 kez istifa dilekçesini yönetime sunmuş, ardından sosyal medyadan istifasını duyurmuştu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:47
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