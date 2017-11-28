Uğur’dan da kara haber

Demir Grup Sivas maçının ilk yarısında sakatlanan 29 yaşındaki stoperin kasında ikinci derecede yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta takımla çalışamayacağı açıklandı

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 9 oyuncusundan (Castillo, Onur, Durica, Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa, Sosa) yararlanamayan Trabzonspor'a bir kara haber de Uğur Demirok'tan geldi. Sivasspor maçında sakatlık nedeniyle 34. dakikada oyundan çıkan Demirok'un durumu netlik kazandı. MR sonucunda 29 yaşındaki stoperde ikinci derece yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Kulüp doktoru Barış Kurtgöz, "Uğur'un sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik. Oyuncumuz 2 ile 3 hafta sonra takımla çalışabilir" dedi.