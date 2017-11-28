 Uğur’dan da kara haber – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Uğur’dan da kara haber

    Uğur’dan da kara haber

    Demir Grup Sivas maçının ilk yarısında sakatlanan 29 yaşındaki stoperin kasında ikinci derecede yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta takımla çalışamayacağı açıklandı

    Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 9 oyuncusundan (Castillo, Onur, Durica, Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa, Sosa) yararlanamayan Trabzonspor'a bir kara haber de Uğur Demirok'tan geldi. Sivasspor maçında sakatlık nedeniyle 34. dakikada oyundan çıkan Demirok'un durumu netlik kazandı. MR sonucunda 29 yaşındaki stoperde ikinci derece yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Kulüp doktoru Barış Kurtgöz, "Uğur'un sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik. Oyuncumuz 2 ile 3 hafta sonra takımla çalışabilir" dedi.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğur’dan da kara haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.