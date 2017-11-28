Trabzonspor'a bir sakatlık şoku daha!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 30 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman gerçekleştirdi.
Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Jose Sosa ile gribal enfeksiyon geçiren Volkan Şen katılmadı.
Belinde ağrı hisseden Yusuf Yazıcı da idmanı yarıda bırakarak çalışmalarını salonda sürdürdü.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 13.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:39
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
seser gelemem çünkü, 10 defa kovuldum
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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 3
Yorum
SARI KANARYA BIRAKIN TÜRKİYE KUPASINI , UEFA KUPASINI BÖYLE KUPALAR ANGARYA ,SÜT KUPASI PAF TAKIM OYNASIN İNANIN ONLAR BİLE BU KUPADA OYNAMAK İSTEMEZ
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 9
Yorum
gs4ever böyle gsye çomak sokmaya devam edin sonra tudor canınıza okuyuncada yok cok antipatik yok cok sinirli.müstahak size :) haftaya yine fircalar
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