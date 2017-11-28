 Trabzonspor'a bir sakatlık şoku daha! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    'a bir sakatlık şoku daha!

    Trabzonspor'a bir sakatlık şoku daha!

    , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 30 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

    Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Jose Sosa ile gribal enfeksiyon geçiren Volkan Şen katılmadı.

    Belinde ağrı hisseden Yusuf Yazıcı da idmanı yarıda bırakarak çalışmalarını salonda sürdürdü.

    , yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından saat 13.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:39
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