Taraftarlar faciayı atlattı

Sivasspor deplasmanına giden taraftarlar gruplarından Vira'ya ait olan otobüsün dönüşte freni patladı. Bariyerlere çarparak duran otobüste şans eseri kimse yaralanmadı. Sabah saatlerinde Trabzon'a ulaşan bordomavili taraftarlara, sosyal medya üzerinden diğer taraftar grupları da geçmiş olsun dileklerini iletti.