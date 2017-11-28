 Taraftarlar faciayı atlattı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Taraftarlar faciayı atlattı

    Taraftarlar faciayı atlattı
    Sivasspor deplasmanına giden taraftarlar gruplarından Vira'ya ait olan otobüsün dönüşte freni patladı. Bariyerlere çarparak duran otobüste şans eseri kimse yaralanmadı. Sabah saatlerinde Trabzon'a ulaşan bordomavili taraftarlara, sosyal medya üzerinden diğer taraftar grupları da geçmiş olsun dileklerini iletti.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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