 Problem sürüyor – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Problem sürüyor

    Problem sürüyor
    Sivasspor maçında yediği golle ligde kalesinde gördüğü gol sayısı 27'ye çıkan Trabzonspor, G.Birliği'nden (30) sonra ligin en fazla gol yiyen takımı olma özelliğini taşıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geldikten sonra bu sorun kısmen düzelmiş olsa da tamamen ortadan kalkmış değil. Bu arada Çalımbay, önceki günkü maçla birlikte Samet Aybaba'ya karşı 10 maçta 6. galibiyetini almayı başardı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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