 Kazandıran hoca – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Kazandıran hoca

    Kazandıran hoca
    Travmatik dönem sonrası "İhtiyaç olmasa zaten eski hoca kalır, biz gelmezdik" diye özetlediği yeni dönem görevlendirmesinde Rıza hoca bu ligin gerçeklerinden hareketle sağlam, fizikli oyuncularla girizgahı yaptı. Yapmak istediği kıran kırana geçen bu ligde yıkılmış takımı önce ayakları üzerine kaldırmaktı. Takımlar için hiçbir motivasyon enstrümanı "maç kazanmak" kadar etkili olamayacağı için de, kötü de olunsa haneye 3 puan yazdırmaktır dedi aslolan. Hoca birkaç tercih eleştirilerimiz haricinde kazanan ve kazandıran teknik adam olarak lige damgasını vurmuş oldu sonuç anlamında!

    Mini yorum: Olcay ÇAKIR
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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