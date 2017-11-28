İspanya bana uygun
Her zaman hayalim A takımda olmaktı. Sıkıntılı süreçler yaşadım ama başardım.
Sağ ayağımı geliştiriyorum. Eksiklerimin farkındayım. Orta saha benim yerim.
2009-10'da Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Trabzon meydanı harikaydı. 'Allah'ım biz şampiyon olursak burayı düşünemiyorum' dedim. Takımı mağlup olduğu zaman patronuna trip atan insanlardır Trabzonspor taraftarı.
İngilizce kursuna gidiyorum. Üniversite 2. sınıftayım. Profesyonel bir ekibe sahibim. Kendime yatırım yapıyorum. Bunların ücretini ben ödüyorum.
İspanya Ligi bana uygun. Avrupa hedefim tabii ki var.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:57
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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