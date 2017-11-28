İspanya bana uygun

Karadeniz ekibinin 20 yaşındaki, Bein Sports'a konuştu. İşte genç yıldızın söylediklerinden satır başları:Her zaman hayalim A takımda olmaktı. Sıkıntılı süreçler yaşadım ama başardım.Sağ ayağımı geliştiriyorum. Eksiklerimin farkındayım. Orta saha benim yerim.2009-10'da Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Trabzon meydanı harikaydı.' dedim. Takımı mağlup olduğu zaman patronuna trip atan insanlardır Trabzonspor taraftarı.İngilizce kursuna gidiyorum. Üniversite 2. sınıftayım. Profesyonel bir ekibe sahibim. Kendime yatırım yapıyorum. Bunların ücretini ben ödüyorum.İspanya Ligi bana uygun. Avrupa hedefim tabii ki var.