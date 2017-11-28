 İspanya bana uygun – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    İspanya bana uygun

    İspanya bana uygun
    Karadeniz ekibinin 20 yaşındaki 10 numarası Yusuf Yazıcı, Bein Sports'a konuştu. İşte genç yıldızın söylediklerinden satır başları:

    Her zaman hayalim A takımda olmaktı. Sıkıntılı süreçler yaşadım ama başardım.
    Sağ ayağımı geliştiriyorum. Eksiklerimin farkındayım. Orta saha benim yerim.
    2009-10'da Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Trabzon meydanı harikaydı. 'Allah'ım biz şampiyon olursak burayı düşünemiyorum' dedim. Takımı mağlup olduğu zaman patronuna trip atan insanlardır Trabzonspor taraftarı.
    İngilizce kursuna gidiyorum. Üniversite 2. sınıftayım. Profesyonel bir ekibe sahibim. Kendime yatırım yapıyorum. Bunların ücretini ben ödüyorum.
    İspanya Ligi bana uygun. Avrupa hedefim tabii ki var.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:57
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