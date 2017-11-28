''Futbolu bırakırım Trabzon'u bırakmam''
Onur, adının G.Saray ile anılmasıyla ilgili, “Futbolu bırakırım, Trabzonspor’u bırakmam” dedi. Milli eldiven, Sivas galibiyeti için de 2010-11 sezonuna gönderme yaptı: “Tertemiz bir zafer”
SON SÖZÜM BU
Onur, isminin sık sık G.Saray başta olmak üzere farklı takımlarla anılmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Futbolu burada Trabzonsporlu Onur olarak noktalamak istiyorum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Rakabet takıma yarar."
Yunus Emre SEL
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:03
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Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Toplam 4
Yorum
kartal Bjk nin ve Milli takımın santraforu Cenk Tosun genç ve zeki en az 30 milyon Euro eder bazı yorum yapanlar Bjk li olduğu için çekemiyor.
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Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini buldu!
Toplam 4
Yorum
BJK'li Talisca hiç bize göre degil. çocugu çözdüler artik yerden kalkamiyor pas veremiyor defansa yardimci olmuyor.. Frikik de atamiyor neye yarar
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 1
Yorum
Murat Mercan Tamamıyla terbiyesizlik.. Bu kadar güçsüz bir takıma gol yağdırmak, aciz takımların yapacağı sportmenlik dışı bir harekettir.
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