Erzurum hazırlıkları başladı

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 30 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur ile grip olan Durica katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Burak, Onur, N'Doye, Volkan Şen ve Yusuf salonda çalıştı.