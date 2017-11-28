‘Dev uyandı’ yorumları

Yerel gazeteler, Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Taka "Dev uyandı", Sonnokta "Bu fırtına dinmez", "Trabzonspor hem ilk deplasman maçını kazandı, hem de 2 maç üst üste kazandı", Kuzey Ekspres "Zafer", Karadeniz "Tertemiz forma tertemiz zafer' ile net mesaj verdiler. Günebakış da "Tertemiz zafer!" ifadelerini kullandı.