 Castillo’yu uyaracak – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    ’yu uyaracak

    <a href="/index/castillo?id=15a30441-b666-49e6-9726-4387fff0711b" class="" rel="tag">Castillo</a>’yu uyaracak
    Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen bordo-mavililerde teknik patron Rıza Çalımbay, ideal kadrosunu da önemli oranda şekillendirdi. N'Doye ile Burak Yılmaz'ı birlikte oynatan ve performanslarından memnun kalan Çalımbay, Olcay Şahan'ın kart cezasının sona ermesiyle birlikte performansı tartışılan ile özel bir görüşme yapacak ve uyararak performansını artırmasını talep edecek.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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