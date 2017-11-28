ARIZA giderici
İlk 8 haftada sadece 9 puan alabildiği için Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fırtına, Rıza Çalımbay ile çıktığı 5 maçta 10 puan elde etti ve zirve ile puan farkını azalttı
DEPLASMAN SİFTAHI YAPTI
Bu arada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ligde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Bu mücadele öncesi deplasmanda bu sezon 6 maç oynayan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez berabere kalmış, 2 defa kaybetmişti. Ayrıca Osmanlıspor galibiyetinin ardından Sivas deplasmanından da 3 puanla dönen Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez ligde 2 maç üst üste kazandı. Çalımbay ile üzerindeki ölü toprağını atan bordomavililer hem takım hem de taraftar olarak ileriye daha umutlu bakıyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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