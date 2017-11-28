ARIZA giderici

İlk 8 haftada sadece 9 puan alabildiği için Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fırtına, Rıza Çalımbay ile çıktığı 5 maçta 10 puan elde etti ve zirve ile puan farkını azalttı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona istediği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, son 4 maçta ise yakaladığı puan serisiyle tırmanışa geçti. Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftada alınan 9 puan sonrası Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından bambaşka bir kimliğe büründü. Çalımbay yönetiminde ligde 5 maça çıkan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alarak toplamda 10 puanı hanesine yazdırdı. Çalımbay ile 5 maçta 10 puan toplayan ve Yanal ile 8 maçta aldığı 9 puanın üzerine çıkan Karadeniz ekibi, zirve yarışına da tutundu. Trabzonspor, yakaladığı serinin ardından 29 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile puan farkını 10, 23 puanlı F.Bahçe ve Beşiktaş ile de 4'e indirdi.



DEPLASMAN SİFTAHI YAPTI

Bu arada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ligde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Bu mücadele öncesi deplasmanda bu sezon 6 maç oynayan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez berabere kalmış, 2 defa kaybetmişti. Ayrıca Osmanlıspor galibiyetinin ardından Sivas deplasmanından da 3 puanla dönen Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez ligde 2 maç üst üste kazandı. Çalımbay ile üzerindeki ölü toprağını atan bordomavililer hem takım hem de taraftar olarak ileriye daha umutlu bakıyor.