Altın vuruş

SARI kart cezası nedeni ile Osmanlıspor karşılaşmasında görev alamayan ve Demir Grup Sivas mücadelesi ile yeniden formasına kavuşan Okay Yokuşlu, golle dönüş yaptı. Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Sivasspor mücadelesinde galibiyet golünü kaydeden 23 yaşındaki ön libero skora da katkı sağlamış oldu. Okay'ın geçen sezon iki gol attığı maçlarda da Trabzon Beşiktaş'a yenilmiş, Karabük'ü ise yıkmıştı.