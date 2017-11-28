 Altın vuruş – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Altın vuruş

    Altın vuruş
    SARI kart cezası nedeni ile Osmanlıspor karşılaşmasında görev alamayan ve Demir Grup Sivas mücadelesi ile yeniden formasına kavuşan Okay Yokuşlu, golle dönüş yaptı. Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Sivasspor mücadelesinde galibiyet golünü kaydeden 23 yaşındaki ön libero skora da katkı sağlamış oldu. Okay'ın geçen sezon iki gol attığı maçlarda da Trabzon Beşiktaş'a yenilmiş, Karabük'ü ise yıkmıştı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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